Files Epstein Teatro Massimo annulla Aida | escluso il direttore Chaslin

Il Teatro Massimo di Palermo ha deciso di annullare la rappresentazione di “Aida” e ha escluso il direttore musicale dalla produzione. La decisione arriva dopo la diffusione di file collegati a Jeffrey Epstein, che ha coinvolto anche questa istituzione culturale. La scelta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi specifici legati alla vicenda.

Il Teatro Massimo ha deciso di interrompere la collaborazione con il direttore d’orchestra francese Frédéric Chaslin, che avrebbe dovuto dirigere “Aida” nel maggio prossimo. Una scelta maturata per evitare imbarazzi dopo la comparsa del suo nome nei file Epstein. Come riporta “La Repubblica”, la vicenda risale allo scorso febbraio, quando Chaslin era arrivato a Palermo per dirigere un concerto dedicato a Beethoven. Poco prima del suo arrivo, si era diffusa la notizia di un suo contatto risalente al 2013: il maestro avrebbe suggerito a Epstein il nome di una conoscente come traduttrice per una visita all’Opera di Parigi e a Versailles. Un incarico mai concretizzato, ma sufficiente a generare malumori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Files Epstein, Teatro Massimo annulla “Aida”: escluso il direttore Chaslin Articoli correlati “Ho trovato una ragazza fantastica”, il direttore Chaslin negli Epstein Files: escluso dal Teatro Massimo di PalermoIl direttore d'orchestra Frédéric Chaslin, citato in 376 dei file Epstein, è stato escluso dal Teatro Massimo di Palermo. Direttore d’orchestra citato negli Epstein Files: il Teatro Massimo di Palermo gli toglie l’AidaIl Teatro Massimo di Palermo ha deciso di interrompere la collaborazione con il direttore d’orchestra francese Frédéric Chaslin, che avrebbe dovuto... Contenuti utili per approfondire Files Epstein Temi più discussi: Epstein Files, il Teatro Massimo di Palermo nega la direzione a Frédéric Chaslin; Il suo nome compare nei file Epstein, il Teatro Massimo toglie la direzione dell'Aida al maestro francese Chaslin; Direttore d’orchestra nei file Epstein, il Massimo di Palermo gli toglie l’Aida; Caso Epstein, il Teatro Massimo annulla Aida: escluso il direttore Chaslin. Epstein Files, il Teatro Massimo di Palermo nega la direzione a Frédéric ChaslinIl Teatro palermitano ha deciso di non formalizzare il contratto con il direttore d'orchestra francese Frédéric Chaslin per la messa in scena dell'Aida, prevista per maggio. Il nome del maestro compar ... tg24.sky.it Palermo, direttore d’orchestra nei file Epstein: il teatro gli nega il contrattoIl direttore d'orchestra francese Frédéric Chaslin, il cui nome compare nei file Epstein, è stato sollevato dal teatro Massimo di Palermo dalla direzione dell'Aida, prevista per maggio. ilsicilia.it Epstein Files, il Teatro Massimo nega la direzione a Frédéric Chaslin x.com Epstein Files, il Teatro Massimo nega la direzione a Frédéric Chaslin - facebook.com facebook