Il team Ronin ha vinto tre titoli italiani a Modena, con atleti che hanno conquistato le cinture nelle rispettive categorie. Il successo si deve alla preparazione tecnica e fisica svolta dal coach Michael Moffa. La squadra ha mostrato una buona performance durante le competizioni, ottenendo risultati che hanno portato alla conquista dei titoli nazionali. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team nella scena delle arti marziali italiane.

? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno conquistato le tre cinture?. Come ha fatto il coach Michael Moffa a preparare il team?. Quali altri lottatori lucchesi hanno scalato il podio a Modena?. Perché questo successo cambia il prestigio delle arti marziali lucchesi?.? In Breve Hugo Ausquia, Stefano Gemignani e Francesco Amone ottengono tre medaglie d'argento.. Matteo Bandettini e Lorenzo Mei conquistano due medaglie di bronzo a Modena.. Il coach Michael Moffa coordina la preparazione tecnica del Team Ronin.. Il successo eleva il prestigio sportivo del territorio di Lucca.. Francesco Ceccarini, Victor Dias e Michele Keib conquistano il titolo italiano di Grappling Xfc a Modena, guidando la spedizione del Team Ronin Mma Lucca con tre cinture e un medagliere ricco di podi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trionfo lucchese a Modena: il Team Ronin conquista 3 titoli italiani

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