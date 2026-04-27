Jujitsu | trionfo a Catania l’Asd Team Mollica conquista l’oro

Tra il 24 e il 26 aprile a Catania si è svolto il torneo nazionale di jujitsu, con la partecipazione di atleti under 14. Tra i vincitori figura un giovane atleta proveniente dalla provincia di La Spezia, che ha conquistato il titolo italiano. L’Asd Team Mollica di Sarzana ha ottenuto in totale sei medaglie, tra cui un oro, tra i 108 titoli assegnati durante la manifestazione.

? Cosa sapere Tommaso Bottiglieri vince il titolo italiano U14 a Catania tra il 24 e 26 aprile.. L'Asd Team Mollica di Sarzana ottiene sei medaglie su 108 titoli nazionali in Sicilia.. Tommaso Bottiglieri conquista il titolo di campione italiano di Jujitsu nella categoria U14 Fighting (-69kg) durante i Campionati nazionali disputati al PalaGhiaccio di Catania tra il 24 e il 26 aprile 2026. Il fine settimana siciliano ha l’Asd Team Mollica protagonista assoluta nel contesto dei tornei per le classi U14, U16 e U18. In un palazzetto che ha ospitato ben 565 atleti provenienti da 65 diverse società di tutta la penisola, il gruppo di Sarzana ha dimostrato un valore tecnico notevole, riuscendo a portare a casa un totale di sei medaglie su 108 titoli nazionali messi in palio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jujitsu: trionfo a Catania, l’Asd Team Mollica conquista l’oro Notizie correlate Boxe, trionfo a Lamezia Terme: il Team Boxe Mesagne conquista triplo oro interregionaleMESAGNE - Una performance da incorniciare quella della Team Boxe Mesagne, che ha fatto ritorno dal torneo interregionale di Lamezia Terme con un... Danza, Nuoro conquista Roma: trionfo d’oro per la Happy Dancing? Cosa sapere La scuola Happy Dancing di Nuoro vince il Danza Contest nazionale a Roma. Tutti gli aggiornamenti Tommaso Bottiglieri della ASD Team Mollica è campione italiano di jujitsu under 14Tommaso Bottiglieri della Asd Team Mollica è campione italiano di Jujitsu under 14 ... msn.com Arti marziali. Il Team Mollica vola alla World Cup di ju jitsuTre giovani atleti della Asd Team Mollica di Caniparola parteciperanno alla World Cup di ju-jitsu a Creta dopo essersi qualificati alle selezioni nazionali. Allenati dal maestro Stefano Mollica, ... lanazione.it