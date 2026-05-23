L’Italia ha vinto la Coppa Europa dei 10.000 metri, con un risultato storico per la squadra femminile. Aouani si è distinto come principale protagonista della gara, contribuendo alla vittoria complessiva. La competizione si è svolta senza la presenza di due atleti di punta, il che rende ancora più significativa la conquista del team. La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore, confermando la crescita delle prestazioni italiane in questa disciplina.

Nonostante l’assenza forzata di Yeman Crippa e Nadia Battocletti va in archivio con un bilancio trionfale per l’Italia la Coppa Europa 2026 dei 10.000 metri, andata in scena oggi presso il centro sportivo Montagna di La Spezia. La delegazione azzurra si è imposta nel medagliere della manifestazione con un bottino di due ori e quattro podi totali, trascinata dal capitano Iliass Aouani ma soprattutto da una notevole prova di forza collettiva. La copertina spetta però di diritto al bronzo mondiale in carica e primatista italiano della maratona, che si è messo in gioco su una distanza ridotta come i 10.000 metri su pista andando presto in fuga anche grazie al lavoro del ‘pacer’ Celestin Ndikumana ed involandosi poi in solitaria verso il successo negli ultimi otto giri con il tempo finale di 27:50. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trionfo azzurro nella Coppa Europa dei 10.000! Aouani trascinatore, vittoria storica per il team femminile

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