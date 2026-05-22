Coppa Europa dei 10.000 l’Italia sogna a La Spezia | Aouani guida gli azzurri

Sabato 23 maggio, La Spezia sarà il palcoscenico della Coppa Europa dei 10.000 metri, evento in cui l’Italia schiererà atleti come Iliass Aouani, Elisa Palmero e Federica Del Buono. La gara coinvolgerà diverse nazioni e si svolgerà lungo un percorso cittadino appositamente preparato. La competizione vede coinvolti numerosi corridori di livello internazionale che si sfideranno per conquistare i punti validi per la classifica continentale. L’attenzione di appassionati e addetti ai lavori si concentra sulle prestazioni degli atleti italiani.

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