Coppa Europa dei 10.000 l’Italia sogna a La Spezia | Aouani guida gli azzurri
Sabato 23 maggio, La Spezia sarà il palcoscenico della Coppa Europa dei 10.000 metri, evento in cui l’Italia schiererà atleti come Iliass Aouani, Elisa Palmero e Federica Del Buono. La gara coinvolgerà diverse nazioni e si svolgerà lungo un percorso cittadino appositamente preparato. La competizione vede coinvolti numerosi corridori di livello internazionale che si sfideranno per conquistare i punti validi per la classifica continentale. L’attenzione di appassionati e addetti ai lavori si concentra sulle prestazioni degli atleti italiani.
Sabato 23 maggio La Spezia ospita la Coppa Europa dei 10.000 metri. Italia guidata da Iliass Aouani, Elisa Palmero e Federica Del Buono. La grande atletica europea fa tappa in Italia. Sabato 23 maggio La Spezia ospiterà la Coppa Europa dei 10.000 metri, appuntamento continentale che vedrà dodici azzurri impegnati nelle gare maschili e femminili con l’obiettivo di conquistare un risultato di prestigio davanti al pubblico di casa. Tra i protagonisti più attesi c’è Iliass Aouani, reduce da una stagione straordinaria culminata con il record italiano di maratona a Tokyo in 2h04:26 e con il bronzo mondiale conquistato nella passata annata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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