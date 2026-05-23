Triathlon a Loano | il Cus Ferrara brilla tra mare e terra ligure
Al triathlon di Loano, atlete del Cus Ferrara si sono distinte tra mare e terra ligure. La gestione della transizione tra bici e corsa è stata fondamentale, con alcune atlete che hanno mostrato particolare abilità nel passaggio. Nella frazione acquatica, nonostante il mare mosso, alcune concorrenti hanno primeggiato nella nuotata. La gara ha visto protagonisti diversi team e atleti, con variazioni nelle prestazioni tra le diverse discipline.
? Punti chiave Come hanno gestito le atlete la differenza tra bici e corsa?. Chi ha dominato la frazione acquatica nonostante il mare mosso?. Quale strategia tattica ha permesso ai ragazzi di sfidare il percorso?. Cosa rivelano questi piazzamenti sul futuro del gruppo ferrarese?.? In Breve Elena Prevarin 16° assoluta con 1h.14.41, Alice Ianni 17° con corsa sotto i 20 minuti.. Alice Cocco 20° posto assoluto con cronometro di 1h.17.13 dopo nuoto sotto i 10 minuti.. Alessio Monticelli 37° con 1h.00.03 e Umberto Marchetti 45° con 1h.03.59.. Percorso Sprint con 750 metri nuoto, 20 km ciclismo e 5 km corsa sotto Alessio Balboni.. Cinque atleti del Cus Ferrara hanno concluso la sfida nazionale di triathlon a Loano con risultati che confermano il valore del gruppo sportivo ferrarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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