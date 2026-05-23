Triathlon a Loano | il Cus Ferrara brilla tra mare e terra ligure

Notizia in breve

Al triathlon di Loano, atlete del Cus Ferrara si sono distinte tra mare e terra ligure. La gestione della transizione tra bici e corsa è stata fondamentale, con alcune atlete che hanno mostrato particolare abilità nel passaggio. Nella frazione acquatica, nonostante il mare mosso, alcune concorrenti hanno primeggiato nella nuotata. La gara ha visto protagonisti diversi team e atleti, con variazioni nelle prestazioni tra le diverse discipline.