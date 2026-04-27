Loano celebra il gusto | torna la Festa della Torta Ligure sul mare

A Loano torna la Festa della Torta Ligure, giunta alla sua ventesima edizione, dal 1 al 3 maggio sul Lungomare Garassini. L'evento celebra le ricette tradizionali della regione, integrandole con il progetto Sapori d'Italia. Durante i tre giorni, espositori e appassionati si riuniscono per degustare specialità locali e partecipare a iniziative dedicate alla cultura gastronomica ligure. La manifestazione coinvolge anche attività di intrattenimento e laboratori culinari aperti al pubblico.

? Cosa sapere La ventesima Festa della Torta Ligure si svolge a Loano dal 1 al 3 maggio.. L'evento al Lungomare Garassini integra le ricette locali con il progetto Sapori d'Italia.. Dal 1 al 3 maggio la Casetta dei Lavoratori del Mare a Loano ospiterà la ventesima edizione della Festa della Torta Ligure, un appuntamento che trasformerà il Lungomare Garassini in un palcoscenico di sapori tradizionali. L’evento, che si svilupperà per l’intero fine settimana, vede nella promozione dell’identità gastronomica locale il proprio fulcro operativo. L’associazione Vecchia Loano ha preso in carico l’organizzazione di questa ricorrenza, che gode del sostegno istituzionale fornito dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Loano celebra il gusto: torna la Festa della Torta Ligure sul mare Notizie correlate Sagra del Pesce di Chioggia: torna la grande festa del gusto sul mareDal 10 al 19 luglio 2026 torna la Sagra del Pesce di Chioggia, giunta alla 87ª edizione, uno degli appuntamenti folkloristico-gastronomici più attesi... Cesenatico celebra il mare: torna 'Azzurro come il pesce' tra gusto, cultura e tradizioneCesenatico è pronta a inaugurare la stagione con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Una raccolta di contenuti A Loano la Festa della Torta Ligure e il mercatino Sapori d’ItaliaIn concomitanza con la festa della Torta Ligure ci sarà anche l’evento Sapori d’Italia 2026 – Mercatino delle eccellenza alimentari Italiane – che si propone di valorizzare le eccellenze ... ivg.it Festa della Torta Ligure a Loano 2026 con gli stand di Sapori d'ItaliaDa venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026, presso la Casetta dei Lavoratori del Mare, su Lungomare Garassini a Loano, si svolge la 20esima edizione della Festa della Torta Ligure, appuntamento dedicato a ... mentelocale.it