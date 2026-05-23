In Emilia-Romagna, le temperature sono già elevate con l’arrivo di una prima ondata di calore prevista da domenica 24 maggio a mercoledì 27 maggio. Tra le città più calde ci sono Bologna, Modena e Ferrara, che si avvicinano o superano i 30 gradi. Sono attesi temporali nel pomeriggio e in serata, ma non prima di alcuni giorni di caldo intenso. La situazione si mantiene fino a metà settimana, con il picco previsto mercoledì.

Bologna, 23 maggio 2026 – Il calendario dice: “ Primavera ”. Ma l’ estate è arrivata in anticipo: la prima ondata di calore del 2026 è in arrivo domani, domenica 24 maggio, e si protrarrà fino (almeno) a mercoledì 27 maggio, giornata del picco. Proprio quel giorno, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de ilMeteo.it, “nel triangolo bollente Emilia – Lombardia orientale e Veneto occidentale le temperature massime potranno toccare i 35 gradi in Pianura Padana, con 32-34 gradi facilmente raggiungibili in buona parte del Centro Nord”. Più fresco, invece, secondo i modelli, il versante adriatico grazie all’influenza di una circolazione ciclonica che ora si trova sui Balcani: sugli Appennini l’aria più fresca e instabile potrà generare temporali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Triangolo bollente, quali sono le città più calde in Emilia-Romagna (e quando arrivano i temporali)

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