In Emilia-Romagna dopo il sole arrivano piogge e temporali

In Emilia-Romagna, il fine settimana è stato caratterizzato da sole e temperature elevate, tipici di una giornata quasi estiva. A partire da lunedì 4 maggio, il quadro meteorologico si modifica: sono previste piogge, temporali e una diminuzione delle temperature. Questo cambiamento si protrarrà nei giorni successivi, modificando le condizioni climatiche della regione.

Dopo un weekend quasi estivo con sole e temperature in aumento, il meteo in Emilia-Romagna cambia volto: da lunedì 4 maggio è atteso un peggioramento con il ritorno di piogge, temporali e un generale calo delle temperature. La giornata di domenica 3 maggio resta infatti protetta da un campo di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Weekend di sole poi cambia tutto: domenica arrivano piogge e temporaliRoma - Alta pressione dominante sull’Italia con clima mite e stabile, ma un fronte freddo dal Nord Europa porterà i primi segnali di instabilità già... Temporali da allerta gialla, piogge intense e rischio frane in Emilia-Romagna: le previsioni meteoBologna, 20 aprile 2026 — Torna il maltempo sull’Emilia-Romagna e scatta l’allerta gialla per temporali per la giornata di martedì 21 aprile su quasi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: U17: Emilia Romagna e Lazio passano il turno con una giornata di anticipo; Emilia Romagna. Bilancio 2025 migliore delle stime: deficit a 54 mln contro i 70 previsti; L’Emilia-Romagna centra il primo obiettivo della missione Salute del Pnrr; StartCup Emilia-Romagna - Presentazione Bando 2026. In Emilia-Romagna, dopo il sole arrivano piogge e temporaliDomenica stabile e fino a 27 gradi a Bologna, ma da lunedì cambia tutto: perturbazioni atlantiche in arrivo, aumento della nuvolosità e calo delle temperature su tutta la regione ... bolognatoday.it Nasce in Emilia-Romagna la Nautica ValleyTra le province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna il cuore di un comparto che vale un miliardo e 600 milioni, con quasi quattromila occupati. A Bologna il primo tavolo regionale del settore ... rainews.it L'Emilia-Romagna è macchine veloci e cibo lento. All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola la pista diventa una tela: un’opera di Marco Alpi porta 50 tortellini e garganelli dipinti a mano lungo l’interno della curva, trasformando uno dei punti più iconici del cir facebook #Sanità. L’ #EmiliaRomagna centra il primo obiettivo della missione Salute del #Pnrr: oltre 80 milioni di euro di investimento per 272 nuove apparecchiature ad alta tecnologia già in funzione nelle strutture sul territorio. La #notizia regioneer.it/Sanita-Pnrr-20 x.com