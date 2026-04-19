Trento lotta ma non basta | Reggio Emilia passa alla BTS Arena 82-90 Gli highlights
Alla BTS Arena di Trento si è disputata una partita di pallacanestro tra la squadra di casa e Reggio Emilia, di fronte a circa 4.000 persone. La squadra di casa ha cercato di reagire, ma alla fine ha perso con il punteggio di 82-90. La gara si è svolta in modo alterno, con momenti di equilibrio e fasi di maggiore intensità.
Alla BTS Arena di Trento, davanti a quasi 4mila spettatori, la Dolomiti Energia Trentino esce sconfitta per 82-90 contro la UNA Hotels Reggio Emilia al termine di una gara dai due volti. I bianconeri reagiscono più volte nel corso della partita, mostrando carattere soprattutto nell’ultimo quarto.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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