Trento lotta ma non basta | Reggio Emilia passa alla BTS Arena 82-90 Gli highlights

Alla BTS Arena di Trento si è disputata una partita di pallacanestro tra la squadra di casa e Reggio Emilia, di fronte a circa 4.000 persone. La squadra di casa ha cercato di reagire, ma alla fine ha perso con il punteggio di 82-90. La gara si è svolta in modo alterno, con momenti di equilibrio e fasi di maggiore intensità.