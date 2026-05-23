Trentaquattro anni senza Giovanni Falcone duemila studenti in corteo per abbracciare il Tribunale di Palermo
Dopo 34 anni dall’attentato, oggi un corteo di duemila studenti ha percorso le strade di Palermo fino al Tribunale, in ricordo di Giovanni Falcone. La manifestazione ha attraversato le vie della città, con studenti che hanno portato cartelli e fiori. Alla fine del corteo, alcuni hanno lasciato messaggi di memoria davanti all’edificio giudiziario. La giornata si è svolta senza incidenti, con momenti di riflessione e commemorazione pubblica.
Sono passati 34 anni da quel 23 maggio 1992 in cui un tratto dell’autostrada A29 si trasformò in una voragine di asfalto, polvere e morte. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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