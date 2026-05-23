Trentaquattro anni senza Giovanni Falcone duemila studenti in corteo per abbracciare il Tribunale di Palermo

Notizia in breve

Dopo 34 anni dall’attentato, oggi un corteo di duemila studenti ha percorso le strade di Palermo fino al Tribunale, in ricordo di Giovanni Falcone. La manifestazione ha attraversato le vie della città, con studenti che hanno portato cartelli e fiori. Alla fine del corteo, alcuni hanno lasciato messaggi di memoria davanti all’edificio giudiziario. La giornata si è svolta senza incidenti, con momenti di riflessione e commemorazione pubblica.