Il genio di Giovanni Falcone Catello Maresca incontra gli studenti al Pineta Grande

Un rappresentante delle forze dell’ordine ha incontrato gli studenti al Pineta Grande per parlare di Giovanni Falcone. Durante l’evento ha spiegato l’importanza della legalità e del rispetto delle regole, sottolineando il ruolo di Falcone nella lotta contro la criminalità organizzata. L’incontro ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, che hanno ascoltato con attenzione le testimonianze e i messaggi trasmessi.

Un confronto diretto con gli studenti per raccontare il valore del dovere, della legalità e dell’eredità morale di Giovanni Falcone. È questo il cuore della presentazione del libro “Il genio di Giovanni Falcone – prima il dovere”, scritto dal magistrato Catello Maresca, in programma giovedì 12 marzo alle 10.30 all’Auditorium del Pineta Grande Hospital. Il volume ripercorre il pensiero, l’impegno e la lezione civile del giudice Falcone, proponendo una riflessione sul senso dello Stato e sulla responsabilità individuale. Un testo pensato soprattutto per i giovani e per le scuole, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’esempio di chi ha fatto della lotta alla mafia una missione di vita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Nel ricordo di Peppino Impastato, il fratello Giovanni incontra gli studentiLa memoria di Peppino Impastato entra nelle scuole del Trasimeno, ma l’iniziativa trascina con sé una scia di aspre polemiche politiche che dividono... All'istituto "Ferraris" l'incontro con il magistrato Catello MarescaUn incontro autentico e profondamente significativo quello che si è tenuto oggi, 21 gennaio, presso l’istituto “Ferraris” di Caserta. Contenuti utili per approfondire Giovanni Falcone Argomenti discussi: Il giudice anticamorra Maresca a Legnano: Falcone vero influencer per i giovani. Marigliano, lezioni di legalità: Catello Maresca racconta Giovanni Falcone agli studentiLa legalità come impegno concreto e quotidiano, non solo come parola da leggere sui libri: è stato questo il messaggio più forte emerso dal convegno sulla Legalità, tenutosi a partire dall’ultima pubb ... videonola.tv A Empoli la teca con i resti dell'auto di scorta di Giovanni FalconeMennonna (Donatoritoscana): Il 18 marzo si unisce il simbolo della lotta alla mafia con quello alla solidarietà ... nove.firenze.it