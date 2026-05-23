A 34 anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, si evidenzia un lungo depistaggio. Gli attentati a Falcone e Borsellino sono stati separati da 57 giorni. Le due bombe sono esplose nel 1992, causando la morte dei giudici. Le indagini successive hanno rivelato numerosi tentativi di nascondere le responsabilità e di deviare le piste. Restano aperti numerosi processi e richieste di verità sulle vicende.

AGI - Gli attentati a Falcone e a Borsellino. Le stragi di Capaci e di via D'Amelio. A separarle sono 57 giorni. Trentaquattro sono gli anni che invece dividono i due eccidi da una verità piena la cui ricerca è ancora oggetto di processi e nuove indagini, tra condanne, assoluzioni, prescrizioni e spunti investigativi che tengono tuttora aperto il conto con la Giustizia. Una ferita che non si rimargina. Gli attentati a Falcone e Borsellino e i depistaggi . Gli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si consumarono in un c ontesto d'incapacità e complicità che va ben oltre il livello della mafia, in un quadro, certificato da una sentenza, di " colossale depistaggio ". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Trentaquattro anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, il depistaggio infinito

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L'Aquila. Strage Capaci e Via D'Amelio: le celebrazioni

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