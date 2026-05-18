A Genova si svolge una giornata dedicata alla memoria delle vittime delle stragi di Capaci e D’Amelio, con una raccolta di sangue aperta alla cittadinanza. L'evento prevede anche un passaggio di ciclisti tedofori che arriveranno in città per partecipare al memoriale. La manifestazione si svolge in diverse sedi cittadine, coinvolgendo cittadini e volontari in un gesto di solidarietà e ricordo, con momenti dedicati anche alla commemorazione delle vittime.

? Punti chiave Dove si svolgerà la raccolta di sangue per onorare le vittime?. Come arriveranno i ciclisti tedofori a Genova per il memoriale?. Chi riceverà il tributo presso la sede del Gruppo Cronisti Liguri?. Perché l'iniziativa trasforma il sangue versato in sangue donato?.? In Breve Mattina in via Diaz con raccolta sangue dalle 8:00 alle 11:45.. Ciclisti tedofori da Torino arrivano alle 16:40 per il percorso commemorativo.. Cerimonia alle 17:10 in via Fieschi 3 presso il Gruppo Cronisti Liguri.. Deposizione corona finale alle 18:00 presso la targa in via Diaz.. Il Sap e la Fidas di Genova organizzano domani, lunedì 18 maggio, una giornata di memoria e solidarietà per commemorare il 34esimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: raccolta sangue e ciclisti per le stragi di Capaci e D’Amelio

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