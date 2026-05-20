Il Valore della Memoria convegno a 34 anni dalle stragi di Capaci e via D' Amelio

Il 21 maggio, a Quarto, si svolgerà un convegno dedicato al tema della memoria, presso il Circolo Didattico ‘Giovanni Falcone’. L’evento inizierà alle 10 e si svolgerà in occasione del 34° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. La giornata sarà dedicata alla riflessione sul ruolo della memoria in rapporto a quelle tragedie, con un omaggio a don Peppe Diana. Sono previsti interventi e momenti di confronto tra i partecipanti.

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