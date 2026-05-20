Il Valore della Memoria convegno a 34 anni dalle stragi di Capaci e via D' Amelio
Il 21 maggio, a Quarto, si svolgerà un convegno dedicato al tema della memoria, presso il Circolo Didattico ‘Giovanni Falcone’. L’evento inizierà alle 10 e si svolgerà in occasione del 34° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. La giornata sarà dedicata alla riflessione sul ruolo della memoria in rapporto a quelle tragedie, con un omaggio a don Peppe Diana. Sono previsti interventi e momenti di confronto tra i partecipanti.
Giovedì 21 maggio dalle ore 10, presso il Circolo Didattico ‘Giovanni Falcone’ di Quarto in via Campana 322, si terrà un convegno sul valore della memoria nel segno di don Peppe Diana, a 34 anni dalle stragi di Capaci e via d'Amelio. Intervengono il sindaco Antonio Sabino, il dirigente Beni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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