Il Valore della Memoria convegno a 34 anni dalle stragi di Capaci e via D' Amelio

Da napolitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio, a Quarto, si svolgerà un convegno dedicato al tema della memoria, presso il Circolo Didattico ‘Giovanni Falcone’. L’evento inizierà alle 10 e si svolgerà in occasione del 34° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. La giornata sarà dedicata alla riflessione sul ruolo della memoria in rapporto a quelle tragedie, con un omaggio a don Peppe Diana. Sono previsti interventi e momenti di confronto tra i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovedì 21 maggio dalle ore 10, presso il Circolo Didattico ‘Giovanni Falcone’ di Quarto in via Campana 322, si terrà un convegno sul valore della memoria nel segno di don Peppe Diana, a 34 anni dalle stragi di Capaci e via d'Amelio. Intervengono il sindaco Antonio Sabino, il dirigente Beni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Nitto Santapaola morto a 87 anni, il boss mafioso era al 41bis ad Opera, tra i mandanti delle Stragi di Capaci e Via d'AmelioDal 25 febbraio era ricoverato nel reparto carcerario dell'Ospedale San Paolo di Milano.

Genova: raccolta sangue e ciclisti per le stragi di Capaci e D’Amelio? Punti chiave Dove si svolgerà la raccolta di sangue per onorare le vittime? Come arriveranno i ciclisti tedofori a Genova per il memoriale? Chi...

valore della memoria il valore della memoriaIl Valore della Memoria, convegno a 34 anni dalle stragi di Capaci e via D'AmelioGiovedì 21 maggio dalle ore 10, presso il Circolo Didattico ‘Giovanni Falcone’ di Quarto in via Campana 322, si terrà un convegno sul valore della memoria nel segno di don Peppe Diana, a 34 anni dalle ... napolitoday.it

Il valore della Memoria e della Pace. Modigliana scrigno di ricordiLa difesa dei valori della memoria e della libertà è una priorità: significa difesa della democrazia. Ogni paese è luogo di memoria: i ricordi dei più anziani, particolari edifici e alcuni scritti ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web