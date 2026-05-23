Trentadue studenti dello scientifico si mettono in gioco con il latino | Una lingua viva che allena la logica

Da forlitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Trentadue studenti del liceo scientifico hanno affrontato un esame di latino, che si è svolto in aula con prove pratiche e scritte. La lezione si è concentrata sull’analisi di testi classici e sulla traduzione, con attività di conversazione e analisi grammaticale. L’obiettivo era mostrare come il latino possa essere ancora una lingua viva e utile per stimolare la logica e il ragionamento. La sessione si è conclusa con un feedback positivo da parte degli insegnanti.

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Chi l’ha detto che il latino è una lingua morta? Al liceo scientifico Fulcieri Paulucci de Calboli è più vivo, dinamico e proiettato verso il futuro che mai. Lo dimostra lo straordinario traguardo tagliato da una folta delegazione dell’istituto forlivese, che ha partecipato in massa alle prove. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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