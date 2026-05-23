Trentadue studenti dello scientifico si mettono in gioco con il latino | Una lingua viva che allena la logica

Notizia in breve

Trentadue studenti del liceo scientifico hanno affrontato un esame di latino, che si è svolto in aula con prove pratiche e scritte. La lezione si è concentrata sull’analisi di testi classici e sulla traduzione, con attività di conversazione e analisi grammaticale. L’obiettivo era mostrare come il latino possa essere ancora una lingua viva e utile per stimolare la logica e il ragionamento. La sessione si è conclusa con un feedback positivo da parte degli insegnanti.