Un arbitro sta allenandosi con una squadra, creando un collegamento diretto tra le parti in campo. In questo scenario, il pubblico ministero lavora come una squadra che presenta le proprie accuse, mentre il difensore rappresenta la controparte, come un’altra squadra pronta a difendersi. Il giudice, invece, assume il ruolo di arbitro, chiamato a mantenere l’equilibrio tra le parti durante l’intero procedimento.

Il pubblico ministero è una squadra, il difensore è una seconda squadra, il giudice è l’arbitro tra le due squadre: ma nessuno accetterebbe un arbitro che si allenasse solo con la prima squadra, e che appartenesse alla sua stessa categoria, allo stesso caseggiato, allo stesso percorso formativo, alla stessa cultura e concorso professionale, allo stesso ordine, con lo stesso meccanismo di stipendio e lo stesso organo di autogoverno, e con in più, volendo, anche la possibilità di cambiare lavoro e andare nella prima squadra a fare il giocatore, prendendo il posto di un altro che viceversa diventerebbe un arbitro al posto suo. Poi è vero che un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un arbitro che si allena con una squadra. Ora allineiamoci ai Paesi civili

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