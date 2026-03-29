Castelli Romani Controlli straordinari dei Carabinieri Raffica di denunce A Castel Gandolfo chiuso un minimarket | roditori nel locale

Nel corso di controlli straordinari nei Castelli Romani, i Carabinieri hanno denunciato diverse persone e chiuso un minimarket a Castel Gandolfo a causa della presenza di roditori nel locale. Le operazioni sono state supportate anche da un elicottero del Nucleo Elicotteri.

Cronache Cittadine CASTEL GANDOLFO ALBANO LAZIALE – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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