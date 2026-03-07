La Polizia di Taranto ha chiuso un bar per 15 giorni dopo aver scoperto la vendita di alcol a un minore. I controlli nelle attività commerciali della provincia continuano, concentrandosi sulle attività ricettive e sui locali aperti al pubblico. Le operazioni sono state condotte per verificare il rispetto delle normative e prevenire il consumo di alcol tra i minori.

Proseguono i controlli della Polizia di Stato negli esercizi commerciali della provincia di Taranto, con particolare attenzione alle attività ricettive e ai locali aperti al pubblico. L'intervento nel bar è scattato dopo numerose segnalazioni, soprattutto da parte di genitori preoccupati per la presunta vendita di alcolici a minorenni. Durante i servizi preliminari di osservazione gli agenti hanno colto sul fatto un dipendente del locale che aveva appena venduto una bevanda superalcolica a un ragazzo di 14 anni. Nel corso dell'ispezione sono inoltre stati individuati tre lavoratori privi di regolare contratto di assunzione e un deejay che stava operando senza le autorizzazioni previste.

© Tarantinitime.it - Taranto, controlli della Polizia: bar chiuso 15 giorni per vendita di alcol a un minore

