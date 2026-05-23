Paola Caruso e Floriana Secondi sono state protagoniste di tre denunce e di anni di scontri in televisione. Ora si trovano entrambe nel cast di The 50, il nuovo reality di Prime Video prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios. La trasmissione sta attirando l’attenzione per i frequenti conflitti tra i partecipanti.

The 50, il nuovo reality di Prime Video prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, si sta rivelando un concentrato di tensioni e regolamenti di conti. Tra i cinquanta celebrity e influencer rinchiusi in un castello medievale, Paola Caruso si è ritrovata faccia a faccia con due nemici storici: Floriana Secondi e Federico Fashion Style. Ma la rivelazione più esplosiva riguarda proprio l’ex vincitrice del Grande Fratello 3: la Bonas di Avanti Un Altro ha confessato di averla querelata ben tre volte. Il format, composto da 10 episodi disponibili su Prime Video, vede i concorrenti sfidarsi in prove all’interno del castello sotto lo sguardo di un enigmatico padrone di casa chiamato il Leone, che commenta con sarcasmo ogni dinamica. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Tre denunce e anni di scontri in tv: Paola Caruso e Floriana Secondi si ritrovano a The 50

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FEROCE SCONTRO TRA PATRIZIO OFFICIAL E LOLLOLACUSTRE

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