Mezzo secolo di ricordi amicizia e mare | i marinai del Nautico si ritrovano dopo 50 anni

Dopo cinquant’anni, i marinai del Nautico si sono incontrati di nuovo, condividendo ricordi di un passato trascorso tra vele, porti e amicizie che si sono rafforzate nel tempo. L’appuntamento ha visto protagonisti uomini che, tra storie di mare e avventure vissute, hanno rivissuto momenti di una vita dedicata alla navigazione. La reunion si è svolta in una località di mare, dove si sono scambiati racconti e speranze, rinnovando un legame che dura da generazioni.

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