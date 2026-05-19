Mezzo secolo di ricordi amicizia e mare | i marinai del Nautico si ritrovano dopo 50 anni
Dopo cinquant’anni, i marinai del Nautico si sono incontrati di nuovo, condividendo ricordi di un passato trascorso tra vele, porti e amicizie che si sono rafforzate nel tempo. L’appuntamento ha visto protagonisti uomini che, tra storie di mare e avventure vissute, hanno rivissuto momenti di una vita dedicata alla navigazione. La reunion si è svolta in una località di mare, dove si sono scambiati racconti e speranze, rinnovando un legame che dura da generazioni.
BRINDISI - Un viaggio nel tempo attraverso cinque decenni di memorie, amicizie indissolubili e passione per il mare. È quanto attende per il prossimo 25 maggio il gruppo degli ex alunni della classe 5B della sezione "macchinisti" dell'istituto tecnico nautico "Carnaro" di Brindisi, che si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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