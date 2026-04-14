Travolta da un'auto pirata mentre attraversa la strada donna muore sul colpo a Torino | caccia al conducente

Una donna di 86 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in corsa in corso Unione Sovietica, all'angolo con via Bordighera, a Torino. L'incidente si è verificato mentre attraversava la strada e l'auto non si è fermata. Le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare il veicolo coinvolto e il suo conducente.

Una donna di 86 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in corso Unione Sovietica, all'angolo con via Bordighera, a Torino. L'episodio a una settimana di distanza da un altro investimento mortale avvenuto in zona.🔗 Leggi su Fanpage.it Reggio Calabria, ragazza travolta e uccisa mentre attraversa la strada: caccia al pirataReggio Calabria, 18 marzo 2026 – Falciata e uccisa in piena notte mentre attraversava la strada. Cammina a bordo strada, donna travolta da un’auto sulla Cassia Sud muore sul colpoLa donna, Mallawage Seetha Jayaratnb, stava andando al lavoro quando è stata presa in pieno dalla Fiat Panda guidata da un ragazzo di vent'anni.