Milano | pirata ubriaco travolge sulle strisce due donne una è morta

A Milano, due donne sono state investite sulle strisce pedonali da un'auto condotta da un uomo che si trovava sotto l’effetto di alcol. Una delle donne ha perso la vita, mentre l’altra è stata ricoverata in condizioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. La polizia ha sequestrato il veicolo e sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

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