Milano | pirata ubriaco travolge sulle strisce due donne una è morta
A Milano, due donne sono state investite sulle strisce pedonali da un'auto condotta da un uomo che si trovava sotto l’effetto di alcol. Una delle donne ha perso la vita, mentre l’altra è stata ricoverata in condizioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. La polizia ha sequestrato il veicolo e sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.
Un pirata della strada ha investito nella serata del 20 maggio due donne dell'età di 75 e 70 anni che attraversavano la strada sulle strisce pedonali in via Carnia, non lontano dalla stazione Centrale di Milano, uccidendone una. L'altra vittima si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo di 39 anni che era alla guida è risultato positivo all'etilometro e a sostanze stupefacenti e non si è fermato a prestare soccorso. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico oltre il consentito. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, il conducente è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo essersi costituito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Donne travolte e uccise e Napoli: le voci di chi ha assistito all'incidente - Ore 14 del 23/03/2026
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