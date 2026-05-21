A Milano, un incidente sulla strada ha coinvolto un'auto e due anziane che attraversavano sulle strisce pedonali. L’automobilista ha urtato le due donne, portando alla morte di una e lasciando l’altra in condizioni critiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le vittime in ospedale. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un pirata della strada ha investito a Milano due anziane sorelle sulle strisce pedonali: una è morta, l'altra è gravissima. E' sconvolgente quanto accaduto mercoledì sera in via Carnia, intorno alle 21.30. Le due donne settantenni sono state travolte da un'auto al centro della strada, vicino a piazza Udine alla periferia Nord-Est di Milano. La sorella maggiore di 75 anni è morta sul colpo, mentre la minore, di 70 anni, è ferita in modo grave. L'automobilista dopo l'impatto è fuggito senza prestare i soccorsi alle due vittime: si tratta di un 39enne italiano, che poi è andato a costituirsi al comando dei vigili di via Ornato. L'uomo è risultato positivo sia ad alcol che a droga test ed è stato arrestato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, il pirata della strada investe due anziane sulle strisce pedonali: una muore. Cosa emerge sull'automobilista

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Pirata della strada ubriaco e drogato investe due sorelle sulle strisce a Milano, una è morta

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