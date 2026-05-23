Traversata nel fosso | agricoltore ferito interviene l’elisoccorso

Notizia in breve

Un agricoltore è rimasto ferito in seguito a una caduta con il trattore in un fosso. L’incidente si è verificato su un pendio, dove il veicolo ha perso stabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno deciso di far atterrare un elicottero in un campo vicino per il trasporto del ferito. Le autorità stanno indagando sulle cause della perdita di stabilità del trattore e sulle circostanze che hanno portato all’incidente.