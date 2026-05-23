Traversata nel fosso | agricoltore ferito interviene l’elisoccorso
Un agricoltore è rimasto ferito in seguito a una caduta con il trattore in un fosso. L’incidente si è verificato su un pendio, dove il veicolo ha perso stabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno deciso di far atterrare un elicottero in un campo vicino per il trasporto del ferito. Le autorità stanno indagando sulle cause della perdita di stabilità del trattore e sulle circostanze che hanno portato all’incidente.
?? Punti chiave Come ha fatto il trattore a perdere stabilità sul pendio? Perché è stato necessario far atterrare l'elisoccorso in un campo? Cosa hanno rilevato i tecnici dell'Ausl sulla stabilità del terreno? Chi dovrà stabilire se la colpa è della strada o del carico??? In Breve Incidente avvenuto il 22 maggio 2026 intorno alle ore 9:00 in via Arginone. Carabinieri di Novellara e Medicina del lavoro Ausl effettuano i rilievi tecnici. Elisoccorso di Parma atterrato in campo limitrofo p . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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