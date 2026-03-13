Rimane incastrato sotto la motozappa agricoltore ferito | elisoccorso sul posto

Venerdì 13, in via Naldine a Formignana, un agricoltore è rimasto ferito dopo essere rimasto incastrato sotto una motozappa mentre lavorava in un orto vicino alla strada. Sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso. L’uomo era intento a coltivare il terreno quando si è verificato l’incidente che ha richiesto soccorsi immediati.

Un altro incidente sul lavoro. E’ quanto è accaduto venerdì 13, dopo l’ora di pranzo, in via Naldine, a Formignana (frazione di Tresignana): nella circostanza, a rimanere ferito è stato un uomo, investito dalla motozappa che stava guidando mentre era intento a coltivare un orto vicino alla propria abitazione. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso. Dopo aver prestato le prime cure sul luogo dell’infortunio, i medici hanno optato per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Cona proprio a bordo del velivolo. Parallelamente sono anche giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l’agricoltore – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe messo le gambe sotto al mezzo mentre questo era in movimento, provocandosi lesioni e tagli di grave entità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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