Sparo a Imperia | uomo grave ferito interviene l’elisoccorso

Nella serata di lunedì 13 aprile, poco dopo le 20, un uomo è stato ferito gravemente in un incidente con un’arma da fuoco nella frazione Oliveto di Imperia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, incluso un elisoccorso, per trasferire il ferito in ospedale. La zona è stata delimitata dalle forze dell'ordine, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo è rimasto seriamente ferito nella serata di lunedì 13 aprile, poco dopo le ore 20, nella frazione Oliveto di Imperia, a seguito dello sparo di un’arma da fuoco. Le prime ricostruzioni indicano che l’accaduto possa essere riconducibile a un tentativo di suicidio. Il ferito, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato immediatamente preso in carico dal personale del 118 e dai soccorritori della Croce Rossa di Pontedassio. Data la delicatezza delle condizioni cliniche del soggetto, è stato necessario il supporto dell’elisoccorso Grifo, con il mezzo aereo che ha lasciato la base di Albenga per raggiungere la zona dell’incidente. I carabinieri sono già sul posto per gestire le operazioni di ricerca e accertamento necessarie a definire i dettagli della dinamica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sparo a Imperia: uomo grave ferito, interviene l’elisoccorso Leggi anche: Grave incidente a Lipari, un ferito dopo uno scontro tra auto e moto: interviene l'elisoccorso Schianto tra tir lungo l'autostrada A14: interviene l’elisoccorso, grave un camionistaScontro tra due mezzi pesanti poco prima delle 7 in carreggiata nord: uno dei conducenti è stato elitrasportato.