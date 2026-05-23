Trattore prende fuoco agricoltore resta ustionato a un braccio

Un trattore è preso fuoco in un podere a Volterra, causando ustioni a un agricoltore su un braccio. L'incendio si è verificato oggi, e l'uomo è stato soccorso dai sanitari sul posto. Trasportato in ospedale, ha riportato ustioni di secondo grado. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

Volterra (Pisa), 23 maggio 2026 – Un agricoltore è rimasto ustionato a un braccio in seguito all' incendio di un trattore in un podere di Volterra ( Pisa). L'incidente è avvenuto stamani in un terreno di proprietà del ferito, lungo la strada statale 68: l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Pisa, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono propagate dal trattore, durante le fasi di lavorazione agricola, per cause ancora in corso di accertamento. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e i funzionari dell'Asl Toscana nord ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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