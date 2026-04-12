Trasferimento di Eli Junior Kroupi nel mirino di Liverpool Chelsea
Due grandi club europei stanno valutando un trasferimento per Eli Junior Kroupi, giovane attaccante del Bournemouth. La squadra sta attraversando un momento di attenzione, con Liverpool e Chelsea pronte a intervenire durante la prossima finestra di mercato. Il giocatore ha recentemente segnato un gol contro l’Arsenal, attirando l’interesse di diversi osservatori. La situazione sul suo futuro rimane ancora da definire, mentre le trattative sono in fase di sviluppo.
Liverpool e Chelsea sono tra i club che si preparano a fare una mossa per uno dei giovani talenti più interessanti d’Europa quest’estate. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Avevo sentito mormorii su Kroupi prima ieri, ma rimarrai stupito di ciò che le grandi prestazioni in partite importanti possono fare per il valore di un giocatore. Posso assicurarti che non è solo un cliché che i club venditori diano molta enfasi ai Mondiali, per fare un esempio che sarà molto rilevante quest’estate, nel determinare quanto possono realisticamente guadagnare da una vendita.🔗 Leggi su Justcalcio.com
“Mi ha mostrato i video dei suoi gol per mettermi in mostra un po’. Si parla delle mie partite non appena l’arbitro ha fischiato la finale. Lui condivide i suoi sentimenti, io condivido i miei, a volte non siamo d’accordo…’ Eli Junior Kroupi sull’avere un padre calciatore famosoLo ha detto l’attaccante del Bournemouth Eli Junior Kroupi QuattroQuattroDue sulle critiche che riceve sulle sue prestazioni in Premier League da...
Liverpool, United, Chelsea hanno dato una spinta al trasferimento di Yan DiomandeRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.