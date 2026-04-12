Trasferimento di Eli Junior Kroupi nel mirino di Liverpool Chelsea

Due grandi club europei stanno valutando un trasferimento per Eli Junior Kroupi, giovane attaccante del Bournemouth. La squadra sta attraversando un momento di attenzione, con Liverpool e Chelsea pronte a intervenire durante la prossima finestra di mercato. Il giocatore ha recentemente segnato un gol contro l’Arsenal, attirando l’interesse di diversi osservatori. La situazione sul suo futuro rimane ancora da definire, mentre le trattative sono in fase di sviluppo.