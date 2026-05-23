Tragico incidente nella notte a Olginate | morto un 35enne
Nella notte a Olginate, un'auto e un'altra vettura sono entrate in collisione, provocando la morte di un uomo di 35 anni. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.
Un'altra tragedia lungo le strade lecchesi. Un uomo di 35 anni è deceduto a seguito dello schianto tra l'auto sulla quale viaggiava e un'altra vettura. L'incidente mortale è avvenuto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio a Olginate, lungo la via Lavello, la strada provinciale che si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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