Tragico incidente nella notte a Olginate | morto un 35enne

Notizia in breve

Nella notte a Olginate, un'auto e un'altra vettura sono entrate in collisione, provocando la morte di un uomo di 35 anni. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.