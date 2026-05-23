Tragico incidente nella notte a Olginate | morto un 35enne

Da leccotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Olginate, un'auto e un'altra vettura sono entrate in collisione, provocando la morte di un uomo di 35 anni. L’incidente si è verificato lungo una strada della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.

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Un'altra tragedia lungo le strade lecchesi. Un uomo di 35 anni è deceduto a seguito dello schianto tra l'auto sulla quale viaggiava e un'altra vettura. L'incidente mortale è avvenuto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio a Olginate, lungo la via Lavello, la strada provinciale che si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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