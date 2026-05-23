Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, a Olginate, in provincia di Lecco, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 35 anni. Lo scontro tra due auto è avvenuto in modo violento e ha coinvolto i veicoli in un tratto stradale della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate dal conducente sono risultate fatali. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violento impatto nella notte nel Lecchese. Drammatico incidente stradale nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio a Olginate, in provincia di Lecco. In seguito a un violento scontro tra due automobili in via Lavello, un uomo di 35 anni ha perso la vita, mentre un altro coetaneo è rimasto ferito. L’allarme è scattato pochi minuti dopo la mezzanotte, intorno alle 00:03, quando sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Inutili i tentativi di soccorso. Per l’emergenza sono state inviate due ambulanze, una della Croce Rossa di Valmadrera e una della Croce San Nicolò, insieme a un’automedica, tutte arrivate in codice rosso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente a Olginate: muore un 35enne nello scontro tra due auto

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