Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri | scontro tra auto e furgone Uno dei veicoli prende fuoco ci sono feriti

Questa mattina sulla sopraelevata di Moncalieri si è verificato uno scontro tra un'auto e un furgone. Durante l'incidente, uno dei veicoli ha preso fuoco, e ci sono feriti. La Polizia e i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrere le persone coinvolte e gestire la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati.

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, sulla sopraelevata di Moncalieri, dove si sono scontrati un'auto Fiat Punto e un furgone che viaggiavano in direzione della tangenziale. A seguito dell’impatto, uno dei veicoli ha preso fuoco anche se il principio.🔗 Leggi su Torinotoday.it Incidente sulla Pontina fra tre veicoli, tra cui un trattore: ci sono feritiUn incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 5 marzo, lungo la Pontina. Scontro tra due auto sulla strada "maledetta": ci sono feritiUn nuovo incidente stradale è ieri, intorno alle ore 12,30, all’incrocio di via Cupa Capodichino - nella zona di Miano - dove si sono scontrate due... Un grave incidente stradale si è verificato ieri a Santa Lucia di Serino. Un ragazzo di 19 anni, originario di Serino, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Moscati, dove si trova in terapia intensiva post operatoria, dopo aver perso il controllo della sua m - facebook.com facebook #Incidente sul #lavoro in un deposito di auto a Baggiovara: #morto un #operaio di 54 anni x.com