Stazzema | coppia trovata morta in una scarpata

Nella frazione di Pomezzana, nel comune di Stazzema, è stata trovata senza vita una coppia scomparsa ieri mattina, 21 maggio 2026. I corpi sono stati rinvenuti in una scarpata di quella zona collinare. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo alle circostanze del ritrovamento o alle eventuali piste seguite. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

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STAZZEMA – Sono stati ritrovati senza vita i coniugi scomparsi da ieri mattina, 21 maggio 2026, nella zona di Pomezzana, frazione collinare del comune di Stazzema (Lucca. La coppia di anziani, marito e moglie, di 86 e 87 anni, è morta dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è finita in una scarpata a valle della strada. Secondo quanto si apprende la causa dell’incidente potrebbe essere stata un malore. L’ultimo avvistamento risale a ieri mattina alle 8, quando la coppia è stata vista allontanarsi a bordo della loro auto. Nel pomeriggio è stata attivata per le ricerche la stazione del Soccorso alpino diQuerceta (Lucca). Alle ricerche hanno partecipato i soccorritori del corpo nazionale, i carabinieri, i vigili del fuoco e componenti del soccorso alpino della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Stazzema: coppia trovata morta in una scarpata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ragazza trovata morta in una scarpata a Cecima (Pavia): non escluso l’omicidioIl corpo senza vita di una giovane donna è stato trovato nella mattinata di martedì in una zona isolata dell’Oltrepò Pavese, aprendo un’indagine che... Leggi anche: Pavia, ragazza trovata morta in una scarpata. «In corso perquisizioni in casa di un amico»