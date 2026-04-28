Il giallo Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in un campo in fondo a una scarpata | interrogato un amico

Nella località di Cecima, una giovane donna è stata trovata senza vita in un campo, ai piedi di una scarpata. La vittima aveva 22 anni ed è stata scoperta questa mattina. La polizia ha ascoltato un amico della ragazza come persona informata sui fatti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso o su eventuali sospetti. L’indagine è in corso per chiarire le cause della morte.

Cecima (Pavia), 20 aprile 2026 – Una tragedia ancor prima che un giallo, una giovane vita stroncata a soli 22 anni. Il drammatico ritrovamento. Il drammatico epilogo di una scomparsa durata qualche giorno, terminata nel modo peggiore con il ritrovamento del corpo ormai privo di vita di Elisa Giugno, 22enne di Voghera. Una ragazza definita problematica, che su un profilo social si definiva ‘satanista’, forse fragile, ma senza precedenti, neppure per stupefacenti. Abitava a Voghera, ma pare che fosse stata vista l’ultima volta a Serra del Monte, frazione di Cecima, sulle colline dell’Oltrepò pavese, dove frequentava la casa di un ragazzo 23enne.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il giallo, Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in un campo in fondo a una scarpata: interrogato un amico Notizie correlate Leggi anche: Pavia, ragazza trovata morta in una scarpata. «In corso perquisizioni in casa di un amico» Ragazza trovata morta a Cecima, giallo nell’Oltrepò Pavese: corpo in una scarpata, indagini aperteCosa sappiamo della ragazza trovata a morta a Cecima Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta in un campo a Cecima, nell’Oltrepò Pavese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Pavia, Elisa Giugno trovata morta a 22 anni in una scarpata. Perquisita la casa di un amicoUn giallo. E' quello legato alla morte di una ragazza di 22 anni, il cui cadavere è stato ritrovato questa mattina, verso le 10, in un campo nel territorio del comune di Cecima ... ilmessaggero.it Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: perquisita la casa di un amico, era scomparsa da giovedì. Non si esclude alcuna ipotesi, compreso il femminicidioUn giallo. È quello legato alla morte di una ragazza di 22 anni, il cui cadavere è stato ritrovato martedì mattina 28 aprile 2026, verso le 10, in un campo ... leggo.it