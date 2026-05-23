Oggi sono arrivati in Italia i corpi dei cinque italiani morti nelle Maldive. I sub finlandesi che hanno recuperato le salme hanno descritto la grotta come molto impegnativa. Secondo le loro testimonianze, l’ipotesi più accreditata è che i sub italiani abbiano sottovalutato i rischi e siano rimasti bloccati all’interno della grotta. Sono state diffuse immagini della zona, che mostrano le difficoltà dell’ambiente. Non ci sono altre informazioni ufficiali sulle circostanze del decesso.

Parlano i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 italiani: l’ipotesi più accreditata è che i sub italiani abbiano sottovalutato i rischi della grotta e siano rimasti bloccati all’interno. " I corpi erano tutti insieme in una porzione della grotta. Siamo stati molto sollevati quando li abbiamo trovati perché siamo stati molto tempo nella prima immersione senza individuarli e stavamo cominciando a pensare che non fossero più lì. C'è stato quindi sollievo pensando che li avremmo recuperati e portati in superficie", raccontano i sub che hanno recuperato i corpi che oggi arriveranno in Italia epr l'autopsia L'articolo Tragedia Maldive, oggi il rientro in Italia dei corpi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia Maldive, oggi il rientro in Italia dei corpi. Diffuse le immagini della grotta ‘molto impegnativa’

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Maldive, squadra speciale per il recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante l'immersione

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Recupero dei corpi, tragedia immersione alle Maldive reddit

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