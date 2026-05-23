I corpi trovati così Maldive le immagini dalla grotta

Le immagini mostrano una grotta nelle Maldive in cui sono stati trovati dei corpi. La scena si apre con un fascio di luce che penetra nel buio, rivelando un ambiente ristretto. La visuale indica che non ci sono margini di errore nell’accesso e nella posizione dei corpi. La scoperta è stata documentata attraverso immagini che evidenziano la presenza di più vittime all’interno della cavità.

All’inizio sembra solo un fascio di luce che taglia il buio, poi si capisce che lì sotto non c’è spazio per l’errore. Un corridoio sommerso, l’acqua torbida, passaggi stretti dove l’attrezzatura sfiora le pareti. E quelle immagini, arrivate solo adesso, raccontano da dentro un’operazione che nessuno avrebbe mai voluto fare. Sono gli scatti diffusi nelle ultime ore e legati a una missione subacquea tra le più delicate e rischiose degli ultimi anni. Foto che mostrano uomini in immersione muoversi in silenzio, con gesti misurati, mentre ogni particella sollevata dal fondale può trasformare tutto in un labirinto senza uscita. Le fotografie sono state pubblicate sul profilo ufficiale di Dan Europe e portano la firma dello speleosub finlandese Sami Paakkarinen, uno dei professionisti coinvolti nelle operazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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