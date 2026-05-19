Maldive oggi le operazioni di recupero dei corpi degli italiani intrappolati nella grotta Immersione complessa dentro la profondità aumenta ed è molto pericoloso
Oggi alle Maldive i sub finlandesi di Dan Europe stanno portando avanti le operazioni di recupero dei corpi di due italiani rimasti intrappolati nella grotta di Dhekunu Kandu, che si trova a oltre sessanta metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu. Le operazioni di immersione sono considerate complesse e pericolose, poiché la profondità aumenta man mano che si scende e le condizioni sono particolarmente impegnative. Si cerca di recuperare almeno due delle quattro vittime rimaste nella grotta.
Roma, 19 maggio 2026 - Oggi alle Maldive i sub finlandesi di Dan Europe cercheranno di recuperare almeno due dei 4 corpi degli italiani morti e rimasti intrappolati nella parte più profonda della grotta di Dhekunu Kandu, di oltre sessanta metri, nelle acque di Alimathà, atollo di Vaavu. Ma raggiungere i corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, del neo laureato Federico Gualtieri e della ricercatrice Muriel Oddenino, sarà un’operazione molto pericolosa, là dove ha già perso la vita un sub maldiviano, il sergente Mohamed Mahudhee, stroncato dalla malattia da decompressione e proclamato “martire nazionale”. Mentre il corpo del capobarca e istruttore padovano, Gianluca Benedetti, è stato recuperato tre giorni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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