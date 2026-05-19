Maldive oggi le operazioni di recupero dei corpi degli italiani intrappolati nella grotta Immersione complessa dentro la profondità aumenta ed è molto pericoloso

Oggi alle Maldive i sub finlandesi di Dan Europe stanno portando avanti le operazioni di recupero dei corpi di due italiani rimasti intrappolati nella grotta di Dhekunu Kandu, che si trova a oltre sessanta metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu. Le operazioni di immersione sono considerate complesse e pericolose, poiché la profondità aumenta man mano che si scende e le condizioni sono particolarmente impegnative. Si cerca di recuperare almeno due delle quattro vittime rimaste nella grotta.

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