Tragedia Maldive le salme tornano in Italia Lunedì via alle autopsie | caccia alla verità sulla trappola nel buio

Notizia in breve

Le salme di quattro subacquei italiani deceduti nelle acque delle Maldive sono state riportate in Italia. Il volo Turkish Airlines è atteso a Milano Malpensa intorno alle 13 di oggi. Lunedì saranno effettuate le autopsie per accertare le cause della tragedia. La procura ha aperto un’indagine e si attende l’esito delle analisi per chiarire cosa sia accaduto nel buio dell’atollo di Vaavu.