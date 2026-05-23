Tragedia Maldive le salme tornano in Italia Lunedì via alle autopsie | caccia alla verità sulla trappola nel buio
Le salme di quattro subacquei italiani deceduti nelle acque delle Maldive sono state riportate in Italia. Il volo Turkish Airlines è atteso a Milano Malpensa intorno alle 13 di oggi. Lunedì saranno effettuate le autopsie per accertare le cause della tragedia. La procura ha aperto un’indagine e si attende l’esito delle analisi per chiarire cosa sia accaduto nel buio dell’atollo di Vaavu.
La ferita è ancora aperta, ma si muovono i primi passi formali per cercare la verità. È atteso per oggi - sabato, intorno alle 13 - l’atterraggio a Milano Malpensa del volo Turkish Airlines che riporta a casa le salme di quattro subacquei italiani deceduti nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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