Tragedia Maldive le salme tornano in Italia Lunedì via alle autopsie | caccia alla verità sulla trappola nel buio

Da genovatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le salme di quattro subacquei italiani deceduti nelle acque delle Maldive sono state riportate in Italia. Il volo Turkish Airlines è atteso a Milano Malpensa intorno alle 13 di oggi. Lunedì saranno effettuate le autopsie per accertare le cause della tragedia. La procura ha aperto un’indagine e si attende l’esito delle analisi per chiarire cosa sia accaduto nel buio dell’atollo di Vaavu.

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La ferita è ancora aperta, ma si muovono i primi passi formali per cercare la verità. È atteso per oggi - sabato, intorno alle 13 - l’atterraggio a Milano Malpensa del volo Turkish Airlines che riporta a casa le salme di quattro subacquei italiani deceduti nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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