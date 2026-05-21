Tragedia alle Maldive caccia ai segreti nei telefoni dei sub | cosa sappiamo della trappola nella grotta

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata alle Maldive durante un’immersione in una grotta subacquea dell’atollo di Vaavu, che ha portato alla morte di alcuni sub. La squadra mobile di Genova ha sequestrato dispositivi elettronici appartenenti alla professoressa e agli altri sub deceduti, tra cui telefoni cellulari, computer, chiavette e un hard disk. Le autorità stanno analizzando questi materiali per approfondire le circostanze dell’incidente e cercare eventuali elementi utili alle indagini.

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La squadra mobile di Genova ha sequestrato telefoni cellulari, computer, chiavette e un hard disk appartenenti alla professoressa Monica Montefalcone e agli altri sub morti durante l’immersione in una grotta subacquea dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. I dispositivi elettronici sono stati. 🔗 Leggi su Today.it

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