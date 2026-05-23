Una turista tedesca è deceduta improvvisamente mentre trascorreva una giornata in spiaggia a Bibione, in provincia di Venezia. La donna è stata colta da un malore improvviso, e i presenti hanno assistito a momenti di disperazione mentre cercavano di aiutarla. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La spiaggia è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di verifica.

Una mattinata di vacanza si è trasformata in una tragedia improvvisa sul litorale di Bibione, in provincia di Venezia, nel cuore del Veneto, dove una turista di nazionalità tedesca ha perso la vita dopo un malore repentino. La donna si trovava sull’arenile antistante il Villaggio Turistico Internazionale quando ha improvvisamente accusato un malessere e si è accasciata a terra davanti ai bagnanti presenti. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti, che hanno lanciato l’allarme e cercato di prestare i primi aiuti in attesa dei sanitari. In pochi minuti la spiaggia si è trasformata in uno scenario di concitazione e apprensione, con le persone presenti sotto shock per quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in spiaggia, donna muore sotto gli occhi di tutti: “Urla disperate”

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