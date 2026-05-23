Un escursionista di 71 anni di Giugliano in Campania è morto in Molise dopo essere precipitato in un dirupo durante un’escursione. L’uomo stava percorrendo il sentiero tra il lago di Castel San Vincenzo, in provincia di Isernia, e l’eremo di San Michele. La tragedia si è verificata lungo il percorso, senza altri dettagli sulle circostanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

È di Giugliano in Campania il 71enne che ha perso la vita durante un’escursione in Molise. L’uomo stava percorrendo il sentiero che collega il lago di Castel San Vincenzo, in provincia di Isernia, all’eremo di San Michele, quando è precipitato in un dirupo. Con lui c’era un amico che, subito dopo l’incidente, ha lanciato l’allarme al 112 indicando ai soccorritori il punto esatto della caduta. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Molise insieme ai vigili del fuoco, con il supporto dell’elisoccorso del 118 partito da L’Aquila. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il 71enne sarebbe caduto per circa venti metri fino a raggiungere il greto del fiume, dove è stato poi ritrovato il corpo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia in Molise, escursionista di Giugliano precipita in un dirupo e muore

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