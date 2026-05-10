Roccamandolfi escursionista precipita in un dirupo | soccorso nel fiume

Un escursionista è caduto in un dirupo durante un'escursione nel territorio di Roccamandolfi. Dopo la chiamata di emergenza, i soccorritori sono intervenuti per recuperare la donna, che si trovava nel fondo di un crepaccio vicino a un fiume. Durante le operazioni, sono stati affrontati diversi ostacoli, tra cui terreni scivolosi e passaggi difficili, che hanno complicato l'accesso al punto dell'incidente.

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? Domande chiave Come hanno fatto i soccorritori a raggiungere la donna nel dirupo?. Quali pericoli nascosti hanno causato la scivolata sul sentiero?. Perché il terreno vicino al ponte tibetano è diventato così instabile?. Cosa faranno le autorità per mettere in sicurezza quel percorso?.? In Breve Soccorso coordinato da CNSAS, Vigili del Fuoco di Isernia e Croce Verde di Bojano.. Recupero completato alle ore 15:00 tramite materassino a depressione e barella.. Carabinieri forestali effettuano accertamenti sul sentiero vicino al ponte tibetano.. Umidità del terreno vicino al fiume Callora aumenta i rischi per gli escursionisti.. Una donna di 66 anni originaria di Bojano è rimasta ferita nel pomeriggio di oggi a Roccamandolfi, dopo essere scivolata lungo un sentiero impervio vicino al ponte tibetano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roccamandolfi, escursionista precipita in un dirupo: soccorso nel fiume ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Escursionista salvato nel dirupo. Soccorso anche un centauroI tecnici del Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna il primo maggio sono stati impegnati nell’ evacuazione di un motociclista caduto lungo il... Tragedia in Valle Verzasca: 17enne precipita da un dirupo nel fiumeUn tragico incidente ha strappato la vita a un giovane di 17 anni nella zona di Corippo, in Valle Verzasca, dopo una caduta accidentale avvenuta...