Tragedia nel territorio di Gerace precipita in un dirupo di 200 metri e muore
Una tragedia si è verificata nel territorio di Gerace quando una persona è precipitata in un dirupo di circa 200 metri di altezza. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 12:15, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria, distaccamento di Siderno. La squadra di soccorso ha raggiunto la località Praca, nel comune di Gerace, per prestare assistenza alla persona coinvolta.
Drammatico recupero in provincia di Reggio Calabria. Nel primo pomeriggio di ieri, alle ore 12:15 circa, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria, distaccamento di Siderno, è intervenuta in località Praca, nel comune di Gerace, per il soccorso a una persona. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Auto precipita in un dirupo per 200 metri: morta una giovane coppia nel Cilento
Auto precipita per 200 metri in un dirupo: morta Anna Seebacher, feriti il marito e un 17enneLa tragedia nella notte in Val d’Ultimo: la 29enne ha perso il controllo della vettura in un tratto senza guard rail Tragedia nella notte in Val...
Capaccio, tragedia nel fiume: trovato un corpo senza vita Intervento dei Vigili del Fuoco nel territorio di Capaccio Paestum, dove è stato rinvenuto il corpo esanime di un individuo all’interno di un kayak ribaltato. Indagini in corso per chiarire la dinamica Sul p facebook
Un motociclista, Luciano Crapisi tecnico radiologo di 40 anni e residente a Marsala, è morto in un incidente stradale autonomo lungo la strada statale 115, nel territorio di Paceco x.com
Tragedia nel Reggino: precipita in un dirupo di 200 metri e muore, inutili i soccorsiREGGIO CALABRIA Dramma sulle montagne del Reggino. Oggi, intorno a mezzogiorno, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamento di Siderno, è intervenuta in località Pra ... corrieredellacalabria.it
Tragedia a Vaccarizzo: suor Nadir di S. G. la Punta annega nel tentativo di salvare le consorelle. Il gesto caritatevole fino all’ultimo respiroDramma sul lungomare di Vaccarizzo, a Catania, dove suor Nadir Santos da Silva, 45 anni, ha perso la vita nel tentativo di salvare tre consorelle finite in difficoltà in mare. I funerali saranno celeb ... corrieretneo.it
Il complotto di Pidia e la tragedia di Seluvis reddit