Tragedia nel territorio di Gerace precipita in un dirupo di 200 metri e muore

Una tragedia si è verificata nel territorio di Gerace quando una persona è precipitata in un dirupo di circa 200 metri di altezza. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 12:15, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria, distaccamento di Siderno. La squadra di soccorso ha raggiunto la località Praca, nel comune di Gerace, per prestare assistenza alla persona coinvolta.

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