Tragedia di Crans-Montana l’appello del giornalista Zazzaroni al ministro Schillaci | Esenzione ticket e guaine gratis dopo i 18 anni per i ragazzi ustionati Burocrazia non sia girone dantesco

Notizia in breve

Il 1° gennaio a Crans-Montana si è verificato un incidente che ha causato ustioni a diversi giovani. Un giornalista ha chiesto al ministro della Salute di introdurre l’esenzione dal ticket e la gratuità delle cure per le persone sopra i 18 anni ustionate. Ha inoltre criticato la burocrazia, definendola un “girone dantesco”. La notte del disastro ha lasciato ferite che non si rimarginano facilmente.