Tragedia di Crans-Montana l’appello del giornalista Zazzaroni al ministro Schillaci | Esenzione ticket e guaine gratis dopo i 18 anni per i ragazzi ustionati Burocrazia non sia girone dantesco

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 1° gennaio a Crans-Montana si è verificato un incidente che ha causato ustioni a diversi giovani. Un giornalista ha chiesto al ministro della Salute di introdurre l’esenzione dal ticket e la gratuità delle cure per le persone sopra i 18 anni ustionate. Ha inoltre criticato la burocrazia, definendola un “girone dantesco”. La notte del disastro ha lasciato ferite che non si rimarginano facilmente.

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La notte del disastro a Crans-Montana, il 1° gennaio, ha lasciato ferite che il tempo non rimargina da solo. Decine di giovanissimi lottano ancora tra ospedale e riabilitazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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