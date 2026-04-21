Ragazzi ustionati a Crans Montana l' annuncio di Bertolaso | ecco quando torneranno a casa e chi pagherà i conti
Durante l'inaugurazione del nuovo reparto di Terapia intensiva Pediatrica presso l'ospedale Niguarda, l’assessore regionale al Welfare ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dei ragazzi rimasti ustionati nell’incendio di Crans Montana. Ha annunciato quando i giovani torneranno a casa e ha specificato chi si occuperà delle spese mediche. La comunicazione si è concentrata sulla gestione sanitaria e sui tempi di degenza dei pazienti.
A margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di Terapia intensiva Pediatrica dell'ospedale Niguarda, l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, è tornato a parlare delle condizioni dei giovani sopravvissuti al drammatico incendio di Crans Montana. Un bilancio che oscilla tra il sollievo.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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