Ragazzi ustionati a Crans Montana l' annuncio di Bertolaso | ecco quando torneranno a casa e chi pagherà i conti

Durante l'inaugurazione del nuovo reparto di Terapia intensiva Pediatrica presso l'ospedale Niguarda, l’assessore regionale al Welfare ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dei ragazzi rimasti ustionati nell’incendio di Crans Montana. Ha annunciato quando i giovani torneranno a casa e ha specificato chi si occuperà delle spese mediche. La comunicazione si è concentrata sulla gestione sanitaria e sui tempi di degenza dei pazienti.