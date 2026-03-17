Achille Lauro | visita in ospedale ai ragazzi ustionati del Crans Montana

Achille Lauro ha visitato l'ospedale per incontrare i ragazzi ustionati del Crans Montana. Il cantante si è recato nel reparto per parlare con i giovani e mostrare loro vicinanza. La visita è stata resa nota attraverso alcuni media locali, che hanno documentato il momento. Lauro è entrato nel reparto e ha trascorso del tempo con i pazienti, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Achille Lauro cuore grande. Il cantante, che è diventanto, senza volerlo, cornice in qualche modo di un terribile fatto di cronaca nera che ha colpito l’animo tutti noi, quel terribile rogo di Capodanno in cui hanno perso la vita 41 persone, ta cui 6 ragazzi italiani, da quando la mamma di una delle vittime, Achille Barosi, ha scelto la sua canzone Perdutamente, amatissima dal figlio, per accompagnare il feretro durante il funeralenon si è mai tiraro indietro e hafatto molto più del richiesto. Intanto Lauro aveva già omaggiato le vittime della strage durante il Festival cantando proprio il brano Perdutamente. Pochi giorni fa, è diventata virale una sua foto scattata all’Ospedale Niguarda, dove Achille è arrivato, a sorpresa, per accontentare i ragazzi ricoverati, che aveva espresso il desiderio di incontrarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Achille Lauro: visita in ospedale ai ragazzi ustionati del Crans Montana Articoli correlati Achille Lauro dai feriti di Crans-Montana, la visita in ospedale del cantante ai ragazzi ricoverati: «È speciale»Achille Lauro ha fatto visita ieri ai feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. Achille Lauro all’ospedale Niguarda di Milano, in visita ai ragazzi ricoverati dopo la tragedia di Crans-MontanaE’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non… Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un... #achillelauro e la #sorpresa all’ #ospedale #pediatrico #gemelli di #roma #reaction #cantante Contenuti e approfondimenti su Achille Lauro Temi più discussi: Achille Lauro visita al Niguarda i feriti di Crans-Montana dopo l’omaggio a Sanremo; Achille Lauro in visita al Niguarda: l’abbraccio con i sopravvissuti della tragedia di Crans-Montana; Achille Lauro in visita agli Incoscienti Giovani del Calcio Padova; Crans-Montana, Achille Lauro visita i giovani ricoverati al Niguarda. Achille Lauro all’ospedale Niguarda di Milano, in visita ai ragazzi ricoverati dopo la tragedia di Crans-MontanaGrande gesto di Achille Lauro che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana e ancora ricoverati all'ospedale Niguarda di ... ilnotiziario.net Achille Lauro in ospedale realizza il desiderio dei feriti di Crans-Montana. Coinvolto anche Carlo ContiAchille Lauro visita al Niguarda i giovani feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, dopo aver dedicato loro la canzone Perdutamente a Sanremo ... corrieredellosport.it Sky tg24. . “Che giorno è oggi” urla Achille Lauro al Forum di Assago: il cantante fa una sorpresa ai fan tornando a eseguire il brano “16 marzo” insieme a Laura Pausini dopo la tanto applaudita esibizione sul palco dell’Ariston a Sanremo. “Mi sento una tua f - facebook.com facebook "Se ti mancherò dimmi “Torna presto” Amor, me so’ fatto grande" Achille Lauro all'Unipol Forum. x.com