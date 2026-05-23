Gli investigatori stanno analizzando le email e i documenti scambiati con l’università per ricostruire le autorizzazioni relative alla missione dei sub scomparsi alle Maldive. Sono stati acquisiti comunicazioni e file per verificare eventuali autorizzazioni o restrizioni specifiche, nell’ambito delle indagini sulla tragedia. L’obiettivo è capire se ci siano elementi che possano chiarire le circostanze dell’incidente.

Acquisiti documenti e scambi con l’università: si cerca di ricostruire cosa fosse autorizzato nella missione. Dopo il dolore e il rientro delle salme in Italia, l’inchiesta sulla morte dei cinque sub italiani alle Maldive entra in una fase decisiva. Gli investigatori della squadra mobile di Genova, su delega della Procura di Roma, stanno concentrando gli accertamenti su un punto che potrebbe incidere sulla lettura dell’intera vicenda: capire con precisione quali attività fossero state previste e autorizzate nell’ambito della spedizione scientifica. Tra gli elementi acquisiti ci sono le mail scambiate dalla docente universitaria Monica Montefalcon e con il Distav, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia dei sub alle Maldive, ora gli investigatori cercano una risposta nelle mail: cosa può cambiare nell’inchiesta

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The Maldives Dive Disaster: What Really Happened Inside the Cave

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