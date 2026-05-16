Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove un sub delle forze armate è deceduto durante un'operazione di ricerca. La missione riguardava la scomparsa di quattro italiani che non sono stati più ritrovati nell’atollo di Felidhoo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno coordinando le operazioni di soccorso e indagini. La morte del sommozzatore si aggiunge alla vicenda dei quattro dispersi, ancora oggetto di ricerche attive nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un sommozzatore delle forze armate delle Maldive è morto durante un’operazione di ricerca dei quattro sub italiani scomparsi nell’atollo di Felidhoo. Il militare si sarebbe sentito male mentre era impegnato in immersione ed è deceduto poco dopo il trasporto d’urgenza in ospedale. Il sub maldiviano morto durante le operazioni di soccorso. Secondo quanto riferito dai media locali e confermato dalla Maldives National Defence Force (Mndf), il sergente maggiore Mohamed Mahadi stava partecipando alle attività di ricerca dei quattro subacquei italiani dispersi quando ha accusato un grave malore sott’acqua. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia alle Maldive: muore un sub impegnato nelle ricerche dei quattro italiani dispersi

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Maldive, muore anche sub impegnato nelle ricerche: il recupero dei 5 italiani

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