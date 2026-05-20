Maldive recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani E ora si attendono gli sviluppi sull’inchiesta che dovrà fare luce sulle cause della tragedia
Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani coinvolti in una tragedia avvenuta recentemente nella grotta di Dhekunu Kandu. Le operazioni di soccorso si sono concluse, e ora si attende l’avvio di un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente. Le forze di soccorso hanno lavorato nel tentativo di recuperare tutti i corpi e di garantire la sicurezza nelle operazioni di ricerca.
Si è chiusa nelle acque delle Maldive l’operazione di recupero dei corpi dei cinque sub italiani coinvolti nella tragedia avvenuta nei giorni scorsi nella grotta di Dhekunu Kandu. Con il ritrovamento delle ultime due salme, si chiude la fase dei soccorsi, e ora l’attenzione si sposta sulle indagini che dovranno chiarire cosa sia accaduto durante l’immersione e se vi siano responsabilità da accertare. L’intervento di recupero, andato avanti per giorni tra difficoltà operative, condizioni meteo complesse e conformazione della grotta, ha richiesto l’impiego di squadre specializzate provenienti dalla Finlandia, nonché il coordinamento tra autorità locali e interlocutori italiani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti
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