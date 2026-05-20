Maldive recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani E ora si attendono gli sviluppi sull’inchiesta che dovrà fare luce sulle cause della tragedia

Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani coinvolti in una tragedia avvenuta recentemente nella grotta di Dhekunu Kandu. Le operazioni di soccorso si sono concluse, e ora si attende l’avvio di un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente. Le forze di soccorso hanno lavorato nel tentativo di recuperare tutti i corpi e di garantire la sicurezza nelle operazioni di ricerca.

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