Tragedia ad Acireale giovane donna cade dalla Timpa e muore | indagini aperte

Una donna di 30 anni è deceduta dopo essere caduta dalla Timpa, una scogliera vicino alla città. Le autorità stanno conducendo indagini che prendono in considerazione diverse ipotesi, inclusa quella di un gesto volontario. La salma è stata recuperata dalle forze dell’ordine e il caso è al momento sotto esame. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle circostanze precise della caduta.

Una trentenne cade dalla Timpa e muore: si indaga in tutte le direzioni, compresa quella del gesto volontario. Volo fatale, oggi, 23 maggio, ad Acireale, in provincia di Catania, difficile il recupero del corpo. Una giovane donna di 30 anni, di Acireale, è morta in seguito a una caduta dalla Timpa, precipitando in una zona di vegetazione. Non sono ancora chiare le circostanze: la giovane sembra che avesse lasciato la borsa su un muretto. Complicato il recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco, necessario l’intervento dell’elicottero. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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